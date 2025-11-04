PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane'de ‘yol verme' kavgasında motosikletli sürücüye kaskla saldırdı: O anlar kamerada!

Kağıthane'de ‘yol verme' kavgasında motosikletli sürücüye kaskla saldırdı: O anlar kamerada!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında ‘yol verme' meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs diğer sürücüye kaskla saldırırken, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kağıthane'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücü ayağıyla motosiklete vurunca, olay kavgaya dönüştü. Motosikletine vurulan şahıs, elindeki kaskıyla otomobil sürücüsüne saldırdı. Şahıslar birbirlerini darp ederken, kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından kavga eden sürücüler güçlükle ayrıldı.
Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

Bunlar da Var

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle