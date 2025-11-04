Kağıthane'de ‘yol verme' kavgasında motosikletli sürücüye kaskla saldırdı: O anlar kamerada!

Olay, sabah saatlerinde Kağıthane'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücü ayağıyla motosiklete vurunca, olay kavgaya dönüştü. Motosikletine vurulan şahıs, elindeki kaskıyla otomobil sürücüsüne saldırdı. Şahıslar birbirlerini darp ederken, kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından kavga eden sürücüler güçlükle ayrıldı.

Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.