Haberler Haber Videoları Kağıthane'de market yangını! Alevler bir anda üst kata sıçradı

Kağıthane'de market yangını! Alevler bir anda üst kata sıçradı

Kağıthane'de market yangını! Alevler bir anda üst kata sıçradı
04.05.2022 16:24

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:19
22 yıllık vasiyet! Mezarına...
Haber 06:20
Konya Ovası'nda hazine tespit...
Haber 01:19
FETÖ’nün evlatlığı CIA...
Haber 04:40
Kara'nın FETÖ paylaşımları...
Haber 00:48
156 milyonluk DNA testi! Bir...
Haber 01:54
Macron ve Putin telefonda...
Haber 01:20
Rize'de İmamoğlu'na HDP...
Haber 02:00
Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi...
Haber 01:59
EGM'den 'Sessiz İstila'...
Haber 02:54
Başka ülkede yaşayamam
Haber 03:58
14 Mayıs'ta hizmete giriyor!...
Haber 02:22
Türkiye-Ermenistan arasında...

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir marketin depo bölümünde yangın çıktı. Alevler deponun üst katlarına yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Videoları

Kağıthane'de apartmanın giriş katındaki marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler depodan üst katlara yayılınca apartman sakinleri korku içinde dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, market deposu ve bir dairenin penceresinde hasar oluştu.

Merkez Mahallesi Zarif Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın giriş katındaki marketin depo kısmında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen alevler kısa sürede apartmana doğru yayıldı. Apartman sakinleri panikle dışarı çıktı.

Büyük korku yaşayan bazı apartman sakinleri bir süre sakinleşemedi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, marketin depo kısmında ve apartman dairesinin penceresinde hasar oluştu.

Mahalle sakini Mahmut Avcı, "Market yanıyordu, üst katta oturanlar panik halde aşağıya indi. İtfaiye kısa sürede söndürdü. Maddi zayiat olmuş, üst katta bir evin penceresi yanmış. İnşallah bir yaralı yoktur" dedi.

SON DAKİKA