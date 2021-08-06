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Kağıthane'de freni boşalan okul taşıtı dehşet saçtı

Kağıthane'de freni boşalan okul taşıtı dehşet saçtı
06.08.2021 09:35
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Kağıthane'de akşam saatlerinde yokuş yukarı park halinde bulunan okul taşıtının freni boşaldı. Dik yokuşta geri geri kayan minibüs, önce bir binanın doğalgaz kutusuna daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.


Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşun yukarı park halinde bulunan 34 LAP 528 plakalı okul taşıtının freni henüz belirlenemeyen bir sebeple boşaldı. Yokuş aşağı geri geri kayan minibüs, önce bir binaya ait doğalgaz kutusuna daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Minibüsün kaydığı sırada sokak içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Büyük bir gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kazada zarar gören doğalgaz hattı nedeniyle İGDAŞ ekipleri ise sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı doğalgaz akışını keserek onarım çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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