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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 06:32 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 06:40

Kağıthane Şirintepe'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi'ne bağlı Cendere Caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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