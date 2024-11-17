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Kadınların kavgasına kocalar da katıldı: 1 yaralı
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Kadınların kavgasına kocalar da katıldı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 18:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar arasındaki tartışmaya kocalarda karışınca, 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay, 15.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed E.(27) eşi Fatma E.(22) ile sokakta yürürken, karşıdan gelen bir kadın omuz attı. 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmaya erkekler de dahil oldu. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla Muhammed E.(27)'yi başından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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