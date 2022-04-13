RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi paketlendi

Kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi paketlendi

Kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi paketlendi
13.04.2022 11:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:21
Elektrikli scooter ile çamaşır...
Haber 00:53
NATO'dan dikkat çeken Türk...
Haber 01:26
New York metrosunda silahlı...
Haber 03:26
Çorum'da dehşet! Silahlı...
Haber 00:43
Yaşlı kadını indiren markete...
Haber 01:43
Kadın çalışın başına silah...
Haber 00:38
Yangına müdahale filosu...
Haber 02:17
Motosikletli gençlere silahlı...
Haber 00:20
Tour of Türkiye'de yaşanan...
Haber 03:20
Park halindeki buğday yüklü...
Haber 02:00
İETT beton bariyere girdi
Haber 00:41
Dehşet anları! Kucağında çocuk...

İstanbul'da yabancı uyruklu kişiler sokakta gezen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kişileri gözaltına aldı.

Haber Videoları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SON DAKİKA