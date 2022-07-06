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Kadını acımasızca darp eden saldırgan yerinde müdahale: Tekme tokat dövüldü

Kadını acımasızca darp eden saldırgan yerinde müdahale: Tekme tokat dövüldü
06.07.2022 15:39

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Pendik'te kendisini acımasızca döven saldırgandan kaçan çaresiz kadın, sıkışık tarafike taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından gelerek taksiye binen saldırgan, kadını hırpalamaya devam etti. Çevredekilerin müdahale ederek tekme tokat dövdüğü saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

TAKSİYE BİNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor.

Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.

"ALKOLLÜ BİRİ EŞİNİ DÖVMEYE BAŞLADI"
Olayı gören çevredeki esnaf "Alkollü biri eşini burada dövmeye başladı. Vatandaşlar duruma müdahale ederek adamı burada dövdüler. Kadın kaçmaya çalıştı ama eşi buna izin vermedi. Orada bir müdahale daha oldu vatandaşlar tarafından, kadını uzaklaştırdılar. O kişiyi de polise teslim ettiler" dedi.

ARABALARIN ARASINA YATIRMIŞ DÖVÜYOR
Esnaf İsrafil Sezeri ise "Dün dükkanda çalışıyordum. Dışarıdan bir ses duydum. Baktım adam kadını dövüyor. Millette koşup müdahale edip ayrılmaya çalıştılar. Adam kadını arabaların arasına yatırmış orada dövüyor. Çevredekilerde kadına yardımcı oldular" diye konuştu.

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