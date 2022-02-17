Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor! Cezaları artıran düzenleme yolda

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddeti önlemek için düzenleme yapıyor. Kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde "İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım." demişti.