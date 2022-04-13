RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
13.04.2022 19:16

OTOMATİK OYNAT

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Siirt'te, belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

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Siirt Belediyesi'ne ait otobüste yolcular arasındaki ismi öğrenilemeyen erkek yolcu, aniden rahatsızlanarak bayıldı.

Diğer yolcular, hemen düşen yolcunun yardımına koştu.

Otobüs şoförü Hülya Yıldız da güzergahını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yolcunun, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hülya Yıldız ise daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.

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