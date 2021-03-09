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Kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta, erkeklere teşekkür karanfili

Kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta, erkeklere teşekkür karanfili
09.03.2021 01:34
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Türkiye'de 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilinden biri olan Tokat'ta Türk Kızılay Kadın Kolları Gönüllüleri, erkeklere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, karanfil dağıttı.


Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay Kadın Gönüllüleri, erkeklere teşekkür etmek için karanfil dağıttı.
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