Kadıköy'deki metro magandasıyla ilgili şoke eden gerçek! Savcıdan manifesto gibi sevk yazısı: Saldırı bütün kadınlara!

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda elinde bıçakla kadınlara tehdit yağdıran saldırganın görüntüleri metro duraklarının güvenliğini de gündeme getirdi.



İstanbul'da metro duraklarına girişlerde X-Ray cihazları yer alıyor. Her geçen kişi bu cihazlar ile kontrol ediliyor. Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırıya metro istasyonlardaki güvenliği gündeme getirdi.

İBB İNCELEME BAŞLATILDI DEDİ GÜVENLİK MASALARI BOŞ KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü. X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.

Öte yandan Emrah Yılmaz (32) yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli "Silahlı tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"le suçlanırken savcılığın sevk yazısındaki ifadeler dikkat çekti.



Kadıköy'de metroda yaşanan skandal bıçaklı saldırıyla ilgili Savcılık sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verdi: "Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasalara uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Şüphelinin eyleminin yalnızca müştekilere yönelik değil, o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır"



Savcılık sevk yazısı şöyle devam etti: Çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olan Yılmaz, emniyetteki ilk ifadesinde özetle "Bıçağı biletmek için yanıma aldım. Cebimde bıçakla metroya bindim. Astım hastasıyım. Maskesini taksın diye bir kadını uyardım, tartıştık. Şikâyetçi ve annesi, tartışmaya karıştı. Şikâyetçi bana döner tekme attı. Annesi de tekme ve yumruk attı. Hakaret ettiler, karşılık verdim. Darp ve linçten kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi. Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2018'de 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019'da tutuklandığı ve 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020'de tahliye edildiği öğrenildi.



ÖLEBİLİRDİM ALLAH KORUDU

Polise şikâyetçi olan Senanur Damgacı tekvandocu olduğunu belirterek şöyle dedi:





Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Ölebilirdim, Allah korudu. Yanımda annem vardı, kaçamazdım. Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan, kadına hakaret etti, uyardık. Olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü.

Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Metronun güvenlik birimleri müdahale etmedi. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum.



Sabah'ta yer alan habere göre, anne Nilgün Mihdiye Damgacı ise "O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner. Kızım ve ben çok ciddi tehlike atlattık" diye konuştu.