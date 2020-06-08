Dün Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırmadan eğlenmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak uyarmıştı. Tüm uyarılara rağmen bugün de Kadıköy'de aynı manzaralar dikkat çekti. Bir grup müzik eşliğinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kadıköy'de yine Kovid-19 uyarılarını hiçe saydılar: Müzik eşliğinde halay çektiler
08.06.2020 00:55
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