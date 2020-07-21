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Kadıköy'de Suruç provokasyonu! CHP, HDP, SGDF, ESP, TİP ve marjinal sol örgüt üyeleri polise taş ve sopa ile saldırdılar

Kadıköy'de Suruç provokasyonu! CHP, HDP, SGDF, ESP, TİP ve marjinal sol örgüt üyeleri polise taş ve sopa ile saldırdılar
21.07.2020 00:58

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te gerçekleştirilen kanlı saldırının yıl dönümü bahanesiyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanıp ara sakaklarda olay çıkarmak isteyen, polise taş ve sopalı saldırı gerçekleştiren gruba polis müdahale etti. 55 gösterici gözaltına alındı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim'in haberi... .


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