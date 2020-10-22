Kadıköy’de korkutan görüntü! Ticari taksi alev alev yandı

Kadıköy D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan ticari takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde yolcuda bulunduğu taksi, kısa sürede alev topuna döndü. Olayı anlatan taksi sürücüsü Baki Ak,” Çektim sağa kabutu açmaya çalıştım sökemedim. Ön taraftan alev aldı. Ben aracı aldığımda koku vardı. Şoför arkadaşa da koku var diye söyledim. Şoför arkadaş ben koku alamıyorum dediğini aktardı.