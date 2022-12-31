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Kadıköy'de kanlı tartışma: Taksi şoförü vuruldu

Kadıköy'de kanlı tartışma: Taksi şoförü vuruldu
31.12.2022 06:29 - Son Güncelleme: 31.12.2022 06:37

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İstanbul Kadıköy'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü Hüseyin Gür’e ateş ederek bacağından yaralayan yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Kadıköy'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü bacağından vuruldu.

Olay saat 00.00 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'ne geldi.

TAKSİMETREYİ FAZLA BULUNCA TARTIŞTI
Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ VURULDU
Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür'e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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