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Kadıköy’de çirkin provokasyon! Özgürlük diye bağırıp çarşaf ve başörtüsü yaktılar

Kadıköy’de çirkin provokasyon! Özgürlük diye bağırıp çarşaf ve başörtüsü yaktılar
04.10.2022 14:34

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Son dakika haberleri... Kadıköy'de toplanan feminist ve LGBT destekçisi olan bir grup, İran'lı Mahsa Amani'nin ölümünü protesto ettikleri gösterilerde ‘özgürlük’ sloganları atarak çarşaf yaktı.

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İzmir Çiğli'de alkol alan 2 kişinin Kur'an-ı Kerim' parçalayıp yakma skandalı sıcaklığını korurken, bu kez İstanbul Kadıköy'de bir grup özgürlük sloganları atarak çarşaf ve başörtüsü yaktı.

İran'da Mahsa Amani'nin ahlak polisleri tarafından öldürüldüğü iddiaları sebebiyle başlayan gösteriler artarak devam ederken İstanbul'un Kadıköy ilçesinde feminist ve LGBT sapkınlığını destekleyen bir grup tarafından gösteri düzenlendi.

Özgürlük sloganları atan grup bir süre sonra kadını kısıtladığı iddiasıyla çarşaf yakmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bir süre yanan çarşaf ve başörtüsü olay yerinde bekleyen polisler tarafından söndürüldü.

Protestocular ise yaktıkları çarşaf ve başörtüsünü söndürmelerinden dolayı polis ekiplerine tepki gösterdi. Özgürlük adı altında çarşaf ve başörtüsü yakılması görüntüleri sosyal medyaya büyük tepki topladı.

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