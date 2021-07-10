Haberler Video Haber Videoları Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan Güler Baykal'dan acı haber!

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan Güler Baykal'dan acı haber!

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan Güler Baykal'dan acı haber!
10.07.2021 15:51
Ana Sayfa 00:32
Damla Sönmez kumsal pozuyla...
Ana Sayfa 00:45
Damlasu İkizoğlu aşk sarhoşu o...
Ana Sayfa 04:12
Hadise'den intikam çanları!...
Ana Sayfa 02:39
Çağla Şıkel ile Kaan...
Ana Sayfa 01:23
Ebru Şahin'den evlilik...
Ana Sayfa 01:08
Sedat Peker suç örgütüne...
Ana Sayfa 00:40
Niğdeli bir vatandaşın, CHP’li...
Ana Sayfa 00:16
Zuhal Topal estetik yapanları...
Ana Sayfa 00:25
Petek Dinçöz estetiği abarttı!
Ana Sayfa 00:18
Demet Şener’in mayolu pozları...
Ana Sayfa 00:23
Koray Aydın’dan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 50:41
Başkan Erdoğan'dan...

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 68 yaşındaki Güler Baykal hayatını kaybetti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent Kaya hakkında sevk edildiği suç maddesinden yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.


Bağdat Caddesi önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.


Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal bugün hayatını kaybetti.




Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.




Savcılık "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.


Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent Kaya hakkında sevk edildiği suç maddesinden yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Haber Videoları