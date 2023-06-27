İstanbul Güngören'de sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, cadde boyu koşan boğayı bir taksinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Boğanın cadde de koşma anları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, caddede koşan boğayı bir taksicinin durdurmaya çalıştığı görülüyor.