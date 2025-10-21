PODCAST CANLI YAYIN
Kaçak yolla Yunanistan’a geçerken bottan düştü... 12 saat yüzerek hayatta kaldı!

Kaçak yolla Yunanistan’a geçerken bottan düştü... 12 saat yüzerek hayatta kaldı!

Aydın’ın Didim ilçesinde, Yunanistan’a geçmek için bindiği bottan denize düşen düzensiz bir göçmen, 12 saat boyunca yüzerek hayatta kalmayı başardı. Balıkçılar tarafından fark edilerek kurtarılan göçmen, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmek için bota binerek denize açıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kısa süre sonra suya düştü. Bot yoluna devam ederken, denize düşen kaçak göçmen, yardım beklemeye başladı. Sabah saatlerinde, balık avlamak için denize açılan balıkçılar, saat 09.40 sıralarında bir kişinin denizde çırpındığını gördü. Balıkçılar, kısa sürede düzensiz göçmeni denizden kurtararak tekneye aldı.

12 SAAT DALGALARLA BOĞUŞTU

Kurtarılan göçmen, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını söyledi. Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, ölüme terk edildiğini dile getirdi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle