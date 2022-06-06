Haberler Haber Videoları Kaç kaç kaç! Rize Çamlıhemşin'de ödüllü boğa güreşlerinde panik anları: 2 boğa seyircilerin arasına daldı

Kaç kaç kaç! Rize Çamlıhemşin'de ödüllü boğa güreşlerinde panik anları: 2 boğa seyircilerin arasına daldı

Kaç kaç kaç! Rize Çamlıhemşin'de ödüllü boğa güreşlerinde panik anları: 2 boğa seyircilerin arasına daldı
06.06.2022 11:49

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana daldı. Seyircilerin panik anları kameraya yansıdı.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi.

Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi.

BOĞALAR SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi.

Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERADA
Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı. Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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