Kabine Toplantısı sonrası yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hedeflerine asla ulaşamayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Yeni darbe planı iddialarıyla ilgili konuşan Kalın, "15 Temmuz'da bu millet küllerinden yeniden doğdu. Vesayet odakları hedeflerine asla ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.
Kabine Toplantısı sonrası yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hedeflerine asla ulaşamayacak18.02.2020 19:44
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