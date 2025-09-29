Kabine Beştepe’de toplanıyor: ABD ziyareti, ekonomi ve Gazze gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün saat 15:00'te Beştepe'de toplanacak.



En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.





GÜNDEM BAŞLIKLARI



Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Kabine toplantısında ilk gündem Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. F-35 ve F-16 tedariğine dair gelişmeler toplantıda ele alınacak.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.



SURİYE'DEKİ GELİŞMELER



İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

GAZZE'DE SON DURUM



İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.



Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin 21 maddelik ateşkes önerisi de ele alınacak.