K-Pop'ta mesele sadece müzik değil! Aileler dikkat: Amaç cinsiyetsiz bir gençlik ve toplum!

Birçok bilim insanının üzerinde çalışmalar yapmaya başladığı K-Pop akımının gençler üzerinde çarpıcı etkileri var. Özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu. BTS gibi K-Pop gruplarının LGBT renkleri olan gökkuşağı sembollerini kıyafetlerinde kullandığını dile getiren uzmanlar, aşırı bir makyaj yaparak, metroseksüel bir görüntü ile 'orta bir cins' görüntüsü verdiklerine dikkat çekiyor. Her cinsiyete eşit mesafede olmayı hedefliyorlar.

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu.



İngilizce'de Korean Pop'ın kısaltması olan "K-Pop" grupları, ürettikleri müzik tarzlarıyla ülkelerinin sınırlarını aşarak bir çok ülkede belirli yaş grupları arasındaki gençlerde büyük rağbet görüyor.



"Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.

Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bu grup üyelerinin imaj ve davranışlarının "cinsiyetsizliğe" yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, ailelerin dikkatli olması, yetkililerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulundu.



CİNSEL KAOS

Uzmanlar ekonomik, sosyal, siyasal ve sosyal medya üzerinden yaratılan kaosun yanında bir de "cinsel kaosun" oluşturulduğuna dikkat çekiyor.



12-18 YAŞ ARASI GENÇLER

K-Pop olarak adlandırılan gruplar tamamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kızlardan oluşuyor. K-Pop'un Türkiye'deki hedef kitlesi ise 12-18 yaş arası gençler.

ORTA BİR CİNS GÖRÜNTÜSÜ

BTS gibi K-Pop gruplarının LGBT renkleri olan gökkuşağı sembollerini kıyafetlerinde kullandığını dile getiren uzmanlar, aşırı bir makyaj yaparak, metroseksüel bir görüntü ile 'orta bir cins' görüntüsü verdiklerine dikkat çekiyor. Her cinsiyete eşit mesafede olmayı hedefliyorlar.



YOZLAŞMA VE DEJENERASYON

A Haber canlı yayınına katılan Müzik Öğretmeni Oya Aylin Büyükbayram, bu tarzın müzik anlamında çocukları olumlu etkilemediğini belirtti. Büyükbayram, "Müzik anlamında enstrüman göremiyoruz sahnede, onun dışında armoniye hayranlık duyan bir kitle göremiyoruz. Sadece o görsellikten dolayı onlar gibi olmaya çalışan kitlelerin onlara özendiğini ve bir şekilde yozlaşma ve dejenerasyon dediğimiz şeyin ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Akın, "Baktığımızda bu K-Pop'ların LGBT ile çok yakın ilişki halinde olduklarını hatta birçok konserinde onların bayraklarını kullandıklarını ve onlara destek verdiklerini görüyoruz. Aile kültürdür, medeniyettir, dindir, değerdir, toplumdur. Bunlar tek bir toplum istiyor, dijital toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak çocukların hızına yetişemiyoruz.



Aile olunca kendi değerini yansıtacak ama üst akıl kendi o tek göz varya doların üzerindeki o tek göz kendi dinini, kendi kültürünü, kendi parasını, kendi mantığını, kendi felsefesini oluşturmak istiyor. Bunların en büyük problemi değerle, kültürle, medeniyetle, dinle ve dünya nüfusunu çok fazla görüyorlar şu anda kontrol edilmekten uzak görüyorlar ve azaltmaya çalışıyorlar. Bu da nasıl azalır? Evliliği azaltarak aileyi kurmayı azaltarak bugün Avrupa'da bazı ülkeler 50-60 yıl sonrasını göremiyor. Çünkü eşcinsellik çok yaygınlaştığı için insanlar evlenmiyor çocuk sahibi olamıyor.

KALIP YARGILARI BIRAKMAMIZ LAZIM

"Bir erkek dudak parlatıcısı sürebilir bir erkek pembe giyebilir bunda ne var? Artık zaten cinsiyet mi kaldı? Akışkan cinsiyet dünya buraya doğru gidiyor" bu kalıp yargıları bırakmamız lazım.



Bazı şeylerin alarm düzeyine geldiğini görüyoruz. Evimizde kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihimizi, dinimizi çocuklarımızla birebir okumamız lazım. Yarı zamanlı ebeveynliği bırakmamız lazım. Biz çocuğu dünyaya getirdik falan şey yetiştirsin, şu dernek baksın, bu okulda şunu alsın, belediyenin bilgi evinde şunları okusun falan değil çocuk evde her şeyi anne ve baba ile öğrenecek. Evde bulunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.