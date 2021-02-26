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Jason Statham ile Guy Ritchie 'Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi' açılış programına katıldı

Jason Statham ile Guy Ritchie 'Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi' açılış programına katıldı
26.02.2021 21:57
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı. Antalya’da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye’de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programında yer aldı. Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte kameralara poz verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı. Antalya'da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye'de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programında yer aldı. Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte kameralara poz verdi.
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