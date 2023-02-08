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Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori İstanbul depremi hakkında uyardı: 'Levhalar hareketlendi, binaların güçlendirilmesi lazım''

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori İstanbul depremi hakkında uyardı: 'Levhalar hareketlendi, binaların güçlendirilmesi lazım''
08.02.2023 17:59

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Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Yoşinori, ''Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı.Kentsel dönüşüm yapmak lazım ama kentsel dönüşüm yaparken çok zaman kaybedilecek. O zaman güçlendirme sistemi var, binaların güçlendirilmesi lazım." dedi.

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Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, Kahramanmaraş depreminin, 1939'da Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden Moriwaki, "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı." dedi.

Japonya'da yaşanan büyük depremlerin ardından alınan önlemlere değinen Moriwaki, "Depremi daha ciddiye alıp hazır olmak lazım. Türkiye ve Japonya için depremin varlığını kabul etmek lazım." diye konuştu.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde muhtemel bir deprem için önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım ama kentsel dönüşüm yaparken çok zaman kaybedilecek. O zaman güçlendirme sistemi var, binaların güçlendirilmesi lazım." dedi.

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