Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.



Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde bir girişe sahip olan yer altı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.



Sığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu.



Teröristlerin kullandığı mağara ve bu mağaradaki sığınaklar ise bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.