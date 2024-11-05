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Jandarma bir ayda 310 bin kişiyi sorguladı, aranması olan 820 kişi yakalandı
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Jandarma bir ayda 310 bin kişiyi sorguladı, aranması olan 820 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 19:59

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 310 bin 929 şahıs sorgusu yapıldı, yakalanan 820 şüpheliden 140’ı tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suça ve suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayında gerçekleşen 9 bin 534 önleyici ve adli devriyede 310 bin 929 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 820 kişi yakalanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 20 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği ve 11 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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