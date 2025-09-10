PODCAST CANLI YAYIN

İznik Gölü sahilinde bomba paniği!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde bulunan, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası, ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Orhangazi ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaş, İznik Gölü sahilinde el bombası olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Patlayıcı imha ekibi bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabilir

Üzerinde yazı bulunmayan el bombasının Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirildi.

El bombası kontrollü şekilde patlatıldı

Ekipler, el bombasını uzaktan fünyeyle patlatarak imha etti. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

