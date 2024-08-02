İzmit'te huzurevi yangını! Ekipler seferber oldu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bulunan huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin mutfak kısmında aspiratörden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, mutfakta küçük çapta hasar meydana geldi.

Olaya ilgili inceleme başlatıldı.