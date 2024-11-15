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İzmir'i su bastı! Araçlar güçlükle ilerliyor
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İzmir'i su bastı! Araçlar güçlükle ilerliyor

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 18:31

İzmir’de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan bazı cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı. Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar suda mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar yardıma yetişti Öte yandan Yeşildere Caddesi’ni sağanak nedeniyle su bastı. Caddeyi basan su trafiği felç ederken, biriken suyun içerisine giren bir araç ve bir motosiklet yolda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına koştu.

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