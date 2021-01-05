Haberler Video Haber Videoları İzmir'de yağış sonrası evleri su bastı!

İzmir'de yağış sonrası evleri su bastı!

İzmir'de yağış sonrası evleri su bastı!
05.01.2021 07:46
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 41. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:20
Sağlıkta 18 yılda devrim...
Ana Sayfa 01:06:25
MYK sonrası flaş açıklamalar
Ana Sayfa 00:27
Barajlar alarm verirken İSKİ...
Ana Sayfa 01:27
0.49 faizli 6 ay geri ödemesiz...
Ana Sayfa 00:35
Kibariye'nin kızı son haliyle...
Ana Sayfa 02:03
Önünden girdi arkasından...
Ana Sayfa 04:19
Fethi Sekin'in yeni...
Ana Sayfa 22:31
İlker Başbuğ kimdir ve ne...
Ana Sayfa 01:20
Bodrum'da Ukraynalı kadın ölü...
Ana Sayfa 02:02
Kirli oyuna alet olmayın
Ana Sayfa 01:49
Pınar Gültekin cinayeti...

İzmir'de gece yarısı şiddetli gök gürültüsünün ardından başlayan yağmur sonrası bazı ev ve otoparkları su bastı. Su baskınlarının ardından vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan ederek işlerini iyi yapmadıkları konusunda şikayette bulundular.


İzmir'de gece yarısı şiddetli gök gürültüsünün ardından başlayan yağmur sonrası bazı ev ve otoparkları su bastı.

Su baskınlarının ardından vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan ederek işlerini iyi yapmadıkları konusunda şikayette bulundular.

Karşıyaka ilçesinde oturduğu binanın otoparkını su basan Hakan Tuza, "İZSU'nun bu sokaktaki kanalizasyonu yapmaması dolayısıyla mahalleyi su bastı. Arabalarımız her şey su altında.

Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruları yapmamıza rağmen, bize gelip yardımcı olmuyorlar.

İkinci katlara balkonlara kadar su çıktı. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. İZSU gelip bu yolu yapması gerekiyor. Buraya kanal açılması gerekiyor." diye konuştu.

Evinin bir kısmını su basan Serdar Kara da kendi imkanlarıyla evine dolan yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce de evini su bastığını ifade eden Kara, "Motoru çalıştırdım. Ancak hala suyu boşaltamadım. Karşı komşumda henüz boşaltamadı. Oraya da su girdi. İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde çok yoğun su baskını vardı.

Yetişemedi. İtfaiye de haklı bizde haklıyız." dedi.

Haber Videoları