İzmir'de vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

İzmir'de yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. Vatandaşlar yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
İzmir'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. CHP yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.
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