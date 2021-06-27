İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den | İŞTE O ANLAR

CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti. İzmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, 'Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den. Şuramıza kadar geldi.' diyerek tepki gösterdi.