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İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den | İŞTE O ANLAR

İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık bu CHP'den | İŞTE O ANLAR
27.06.2021 22:49
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CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti. İzmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, 'Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den. Şuramıza kadar geldi.' diyerek tepki gösterdi.


CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti. İzmir Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, 'Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den. Şuramıza kadar geldi.' diyerek tepki gösterdi.
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