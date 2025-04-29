SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’de trafikte satırlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Haberler Haber Videoları

İzmir'de trafikte satırlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 21:07:22

Bayraklı ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, satırla saldıran R.K. (40) polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda darbedilen Y.E.İ. (25) hastaneye giderek darp raporu aldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 284/1 Sokak'tan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkide , dün saat 14.00 sıralarında, 35 CEH 720 plakalı motosiklet sürücüsü R.K. (40) ile 35 HBM 87 plakalı araç sürücüsü Y.E.İ. (25) arasında trafikte tartışma çıktı.

Gerginliğin artması üzerine, R.K. eline aldığı satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti . Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ. hastaneye giderek darp raporu aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı . Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Antalya'da elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı: O anlar kamerada
29.04.2025Salı
Kartal'ın yılan avı kamerada! | Video
29.04.2025Salı
1 Mayıs öncesi terör operasyonu!
29.04.2025Salı
İspanya'da elektrik kesintisi sonrası tren seferleri aksadı!
29.04.2025Salı
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Savcı mütaalasını açıkladı!
29.04.2025Salı
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan İtalya’da! 06:33
Başkan Erdoğan İtalya'da!
29.04.2025Salı
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti! 02:45
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti!
28.04.2025Pazartesi
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı? 07:31
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete!
29.04.2025Salı
Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti! 04:30
Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti!
28.04.2025Pazartesi
CANLI YAYIN