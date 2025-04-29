İzmir’de trafikte satırlı saldırı: Şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesi 284/1 Sokak'tan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkide , dün saat 14.00 sıralarında, 35 CEH 720 plakalı motosiklet sürücüsü R.K. (40) ile 35 HBM 87 plakalı araç sürücüsü Y.E.İ. (25) arasında trafikte tartışma çıktı.
Gerginliğin artması üzerine, R.K. eline aldığı satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti . Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ. hastaneye giderek darp raporu aldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı . Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.