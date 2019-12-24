Haberler Video İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun!

İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun!

24.12.2019 16:40

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmedi. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti. Mahalle sakinlerinden biri de "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.


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