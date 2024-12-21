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İzmir’de SMA hastası bebeğin babasına tepki: Gece kulübünde alem yaptı!
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İzmir'de SMA hastası bebeğin babasına tepki: Gece kulübünde alem yaptı!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 22:54

İzmir Torbalı'da SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden İkbal bebeğin tedavisi için açılan bağış kampanyasında, babanın gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekti. Anne Hatice K. ise, bağışların yalnızca Valilik onaylı hesaba yapılması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 1 yaşındaki İkbal K., 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konarak hayatta kalabilmek için tedavi mücadelesi veriyor. İkbal bebeğin tek umudu, dünyada sadece bir kez uygulanan ve 1 milyon 819 bin dolar maliyeti olan Zolgensma tedavisi. Bu tedavi için Valilik onaylı bir bağış kampanyası başlatıldı ve çok sayıda vatandaş ile sivil toplum kuruluşu destek verdi. Ancak, kampanyaya katılım çağrısı yapan baba Umut K.'nin gece kulübünde eğlendiği görüntülerin sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekmesi, aileyi zor durumda bıraktı.

GECE KULÜBÜNDE EĞLENCELİ ANLAR

Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırarak çalışanlara para saçtığı anların videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı. Bu görüntüler, bağış kampanyasına katılım çağrısı yapan ve maddi yardımlar talep eden bir babanın bu tür eğlenceli davranışları sergilemesi nedeniyle büyük tepki gördü.

ANNE HATİCE K.'DEN UYARI: "ELDEN PARA VERMEYİN"

İkbal bebeğin annesi Hatice K., eşi Umut K. hakkında açıklama yaparak, kampanyaya bağış yapacak vatandaşları uyardı. Hatice K., eşi Umut K. tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu, şu anda Adana'da ailesinin yanında zor şartlar altında yaşadığını belirtti. Anne Hatice K., "Umut K.'ye kesinlikle elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu hesap bloke edilmiş bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok," dedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Hatice K., eşi Umut K.'nin kampanyaya yapılan bağışları harcadığını ve bu konuda savcılığa başvurduğunu söyledi. "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Tek istediğim adaletin yerini bulması," şeklinde konuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin takip edileceği belirtildi. Hatice K., destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederken, yalnızca resmi ve denetlenen yollarla bağış yapılmasını istedi.

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