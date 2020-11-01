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İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazında 33 saat sonra mucize kurtuluş!

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazında 33 saat sonra mucize kurtuluş!
01.11.2020 00:50

İzmir'de afet bölgesinin yaşandığı Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtuldu.


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