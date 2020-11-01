İzmir'de afet bölgesinin yaşandığı Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtuldu.
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazında 33 saat sonra mucize kurtuluş!
- İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazında 33 saat sonra mucize kurtuluş!
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