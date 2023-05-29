İzmir'de panik anları! Bayraklı Tüneli'nde TIR'dan alevler yükseldi

Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı.



Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı.





Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.





Edinilen biliyere göre; Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 21 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen güvenlik ve sağlık ekiplerinden 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangın esnasında ekiplerin müdehalesi sürerken, bir vatandaş dumanların arasından yürüyerek çıktı.

Vatandaşın yaşadığı korkunun yüzüne yansıması facianın boyutunu gözler önüne serdi.





Yangın sebebiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yangını kontrol altına alma ve dumanları tahliye çalışmaları sürüyor.

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