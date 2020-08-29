İzmir'de kadın cinayeti! Sosyal medya buluşması ölümle bitti

29.08.2020 09:52

İstanbul’da yaşayan Ceyda Yüksel (22), sosyal medyadan tanışıp İzmir’e geldiği 41 yaşındaki Serkan Dindar’ın evinde ölü bulundu. Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın özel haberi...

İstanbul'da yaşayan Ceyda Yüksel (22), Facebook'tan, İzmir'de yaşayan Serkan Dindar (41) ile tanıştı. Dindar'ın daveti üzerine İzmir'e geldi. Genç kızı otogardan alan Dindar, Çamdibi'nde yalnız yaşadığı evine getirdi. İkili önceki akşam alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Bağrışmaları ve cam kırılma seslerini duyan mahalleli polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Yüksel'in cansız bedenini buldu. Yüksel'in vücudunda çok sayıda cam kesiği olduğu ve bir kolunun kopma noktasına geldiği görüldü.

EN ÜST SINIR ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, komşuların verdiği bilgiler doğrultusunda olaydan sonra kaçan Serkan Dindar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Dindar ile tartışırken kolunu cama vurduğu öne sürülen Yüksel'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana'ya götürüldü. İstanbul'dan gelirken köpeğini de yanında getiren Yüksel'in, hayatını kaybetmeden önce son sözlerinin "Ambulans çağır" olduğu öğrenildi. Alkolmetrenin en üst sınırı 4.0 promil alkollü çıkan Dindar, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Dindar'ın ifadesinde, "Oda kapısında düştü, kolunu kesti. 112'yi aradım kurtaramadılar" dedi.

Sabah/ Ceyhan Torlak