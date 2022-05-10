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İzmir’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
10.05.2022 08:53

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, kavga ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada ise Berk K. ve Ali Rıza K. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Berk K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ali Rıza K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.E.G. ve A.G. olduğunu tespit etti. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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