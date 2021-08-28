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İzmir'de feci kaza: Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza: Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak hayatını kaybetti
28.08.2021 11:53
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Son dakika haberi... İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli’nde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde 4 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli'nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın'a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yanarak hayatını kaybeden yolcuların kimlikleri henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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