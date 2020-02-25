İzmir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi 25.02.2020 07:06

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın esnasında daire içerisinde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.