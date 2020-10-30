İzmir'de enkaz altında kalan Buse'nin kurtarılma anı kameralara yansıdı

İzmir'de enkaz altında kaldıktan sonra Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle izleyenlerin gözlerini dolduran minik Buse enkaz altından özel eğitimli köpeğin yerini tespit etmesinin ardından çıkartıldı.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse isimli küçük kız Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle yürekleri dağlamıştı. Özel eğitimli köpeğin aramaları sonucunda bulunan Buse enkaz altından çıkartıldı.