Haberler Haber Videoları İzmir'de dini nikahlı eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel Perkgün: Can çekişirken sigara içti oğlumu üzerime koydu

İzmir'de dini nikahlı eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel Perkgün: Can çekişirken sigara içti oğlumu üzerime koydu

İzmir'de dini nikahlı eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel Perkgün: Can çekişirken sigara içti oğlumu üzerime koydu
22.09.2021 16:46
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İzmir Buca'da yaşanan olay adeta kan dondurdu. 29 Ağustos'ta dini nikahlı birlikte yaşadığı Feyzi Duran (28) tarafından oğlunun gözü önünde dövülüp, başında şişe kırılan ardından 8'i ölümcül olmak üzere 104 yerinden bıçakla yaralanan Aysel Perkgün (28), yaşadığı dehşeti anlattı. "Daha önce de bıçaklandım ancak ilk kez doğrandım" diyen Perkgün, can çekişirken, 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim' diyerek başında sigara içen Duran'ın, kanlar içindeyken 1 yaşındaki oğlunu üzerine koyduğunu söyledi.


İzmir'de dini nikahlı eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel Perkgün: Can çekişirken sigara içti oğlumu üzerime koydu

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