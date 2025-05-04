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İzmir’de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi
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İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi

Giriş Tarihi: 4.05.2025 19:28:12

E-87 Devlet Karayolu Kazıkbağları mevkiinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor bölümünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, saat 16.30 sıralarında, E-87 Devlet Karayolu Çanakkale-İzmir yönü Kazıkbağları mevkiinde, 835 numaralı Bergama-Aliağa seferini yapan belediye otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti . Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aliağa ve Çandarlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı . Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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