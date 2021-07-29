İzmir'de başörtülü kadına saldırı! Rabia Yılmaz'a saldıran dolmuş şoförü İZSU çalışanı çıktı

İzmir’de bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz’a küfürler ederek başörtüsünü zorla çıkaran dolmuş şoförü ve eşi olduğu iddia edilen kadın, Yılmaz’a “Sen AK Parti’nin köpeğisin” diye bağırarak kafasına ve sırtına defalarca vurdu. Minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan CHP'li Yeliz E.’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU’de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da yaşanan olayda minibüs şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın diz kapağına çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle 'gerizekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedi.



Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

Ardından Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi.





Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı. Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı.



Ramazan E. ile eşi Yeliz E., 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.





ADLİYEDE İNKAR ETTİLER

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.



'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapılan şüpheliler ifadelerinde Rabia Yılmaz'ı darp etmediklerini, sadece tartıştıklarını söyledi. Ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı.



SALDIRGAN KADIN BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.



Sabah'ın haberine göre, Yeliz E.'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Yeliz E.'nin olayın ardından ev hapsi alması nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz izine çıkartıldığı öğrenildi.