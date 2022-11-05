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İzmir'de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı

İzmir'de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı
05.11.2022 09:16

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1,67 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü hafif yaralandı.

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İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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