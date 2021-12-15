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İzmir’de acı son! Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

İzmir’de acı son! Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
15.12.2021 07:33

OTOMATİK OYNAT

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Tünelleri çıkışında hafif ticari aracın çarptığı şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan E.B. (23) idaresindeki hafif ticari araç, otoyol üzerinde yürümekte olduğu ileri sürülen erkek şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce ileriye savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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