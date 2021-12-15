İzmir’de acı son! Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan E.B. (23) idaresindeki hafif ticari araç, otoyol üzerinde yürümekte olduğu ileri sürülen erkek şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce ileriye savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.





HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.