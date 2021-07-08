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İzmir yangın son dakika! Foça ormanlık alanda yangın

İzmir yangın son dakika! Foça ormanlık alanda yangın
08.07.2021 17:39
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İzmir Foça'da bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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