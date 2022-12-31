İZMİR'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vinç, yapıya doğru devrildiği, kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 işçinin bulunması için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 17.35'te Bornova ilçesinde Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında meydana geldi. Vinç, iddiaya göre yükseltme çalışmaları sırasında yapıya doğru devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla 4 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Kayıp 2 işçinin ise enkaz altında kaldığı değerlendirilirken, olay yerine ilave vinç de getirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 4 işçinin cansız bedeni ise olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga götürüldü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da olayın yaşandığı bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kazada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Vali Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum.